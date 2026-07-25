Nach 20 Stunden Verhandlung: Mehr Geld für Beschäftigte der bayerischen Süßwarenindustrie

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Das ist Zucker auf den Gehaltscheck: Die Beschäftigten der bayerischen Süßwarenindustrie bekommen mehr Geld. Nach 20 Stunden Schlichtungsverhandlungen.

Von Christof Rührmair

München - Für die Beschäftigten der bayerischen Süßwarenindustrie gibt es mehr Geld.

Die Einigung wurde einstimmig angenommen und ist damit verbindlich. (Symbolbild)
Die Einigung wurde einstimmig angenommen und ist damit verbindlich. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Rückwirkend zum 1. Juni steigen die Entgelte um 2,9 Prozent, wie der Arbeitgeberverband BDSI mitteilt.

Zum 1. November soll es um weitere 0,3 Prozent nach oben gehen, am 1. Juni 2027 dann noch einmal um 2,9 Prozent.

Zudem erhalten die Beschäftigten im August 2026 und 2027 jeweils eine Erholungsbeihilfe von 80 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

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Die Erhöhung ist das Ergebnis 20-stündiger Schlichtungsverhandlungen unter Vorsitz des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts in München, Harald Wanhöfer.

Erst in den frühen Morgenstunden des Samstags kam es zu einer Einigung, die laut Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) einstimmig angenommen wurde und damit verbindlich ist. Davor hatte sich die Tarifparteien in drei Verhandlungsrunden nicht einigen können.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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