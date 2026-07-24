"Stinksaurer Süß-Protest": Streik im Haribo-Stammwerk legt Produktion lahm

Im Bonner Stammwerk von Haribo wird am Freitag gestreikt. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Für das Bonner Stammwerk rief die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zu Warnstreiks auf, die Arbeitsniederlegungen sollen alle Schichten am Freitag betreffen. An dem Standort sind laut NGG rund 600 Menschen beschäftigt.

"Bei Haribo werden die Produktionsbänder nur noch auf Sparflamme laufen", sagt NGG-Gewerkschafterin Sarah Richter. Produktionsausfälle von Colorado, Lakritzschnecken und anderen Sorten seien zu erwarten. Es gebe einen "stinksauren Süß-Protest".

Der Tarifvertrag in der NRW-Süßwarenindustrie gilt den Angaben zufolge für rund 17.000 Beschäftigte, dabei inbegriffen sind neben Haribo auch Standorte von Lindt in Aachen, Katjes in Emmerich, Storck in Halle/Westfalen und dem Kartoffelchips-Hersteller Intersnack ("funny-frisch") in Grevenbroich.

Der bisherige Tarifvertrag lief Ende April aus, die NGG fordert ein Lohn-Plus von 5,8 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten.

Der alte Tarifvertrag lief 22 Monate lang, er enthielt in einem ersten Schritt ein Plus von fünf Prozent und in einem zweiten Schritt ein Plus von 2,5 Prozent.