Nach dem Streik ist vor dem Streik: Hier geht es am Freitag und Samstag weiter

Frankfurt/Hessen - Noch ist der Warnstreik in vollem Gange , da werden schon weitere angekündigt. Nach dem Warnstreik am Dienstag sollen die Beschäftigten im Nahverkehr in einigen hessischen Städten auch am Freitag und Samstag die Arbeit niederlegen.

Der öffentliche Nahverkehr in Frankfurt ist am Dienstag nahezu lahmgelegt. © Andreas Arnold/dpa

Eine Verdi-Sprecherin sagte am Vormittag: "In Frankfurt fährt nichts, in Kassel auch nicht." In Wiesbaden fallen nach Angaben auf der Homepage von ESWE Verkehr die meisten Buslinien aus - mit Ausnahme der Linien 5, 28, 39 und 46, die von Partnerunternehmen betrieben würden, sowie der Regionalbusse.

"Es kann aber auch hier zu Einschränkungen kommen", so das Unternehmen. Auch das an anderen Tagen auf Abruf verfügbare "Wi Mobil" sei vom Warnstreik betroffen.

Weniger Probleme dürften Pendler auch bei diesem Warnstreik im Busverkehr in Gießen und Marburg haben.

In beiden mittelhessischen Städten gelten unterschiedliche Tarifverträge für das Fahrpersonal, sodass weniger Beschäftigte in den Verdi-Warnstreikaufruf einbezogen sind.