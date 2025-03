Nach Warnstreik-Chaos: So ist die aktuelle Lage an den drei größten NRW-Flughäfen

Düsseldorf/Köln - Der Flugverkehr in Nordrhein-Westfalen läuft nach dem Arbeitskampf der Gewerkschaft Verdi am Dienstag normal an.

An den Flughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf gibt es seit Dienstagmorgen keine weiteren Beeinträchtigungen für Reisende mehr. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Die großen Flughäfen im Land in Düsseldorf und Köln/Bonn meldeten nach den Warnstreiks am Montag keine weiteren Beeinträchtigungen.

Laut Anzeigetafel lief das Boarding nach Plan, es gab auch kaum noch Verspätungen bei den Starts am frühen Morgen. Es sei alles wieder normal angelaufen, bestätigte ein Sprecher in Düsseldorf.

In Dortmund sollen am Dienstag noch einige Maschinen abheben, die planmäßig eigentlich am Montag starten sollten. Wegen des Warnstreiks waren die Starts um einen Tag verschoben worden.

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Montag mit Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen große Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahmgelegt.

Zum Arbeitskampf aufgerufen waren Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, von Bodenverkehrsdiensten und im Luftsicherheitsbereich.