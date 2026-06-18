18.06.2026 17:32 Nächster Streik beim Bayerischen Rundfunk: So stark trifft es das Programm

Der Tarifkonflikt beim Bayerischen Rundfunk (BR) verschärft sich und hat Auswirkungen auf das Programm.

Von Roland Freund München - Der Tarifkonflikt beim Bayerischen Rundfunk (BR) verschärft sich und hat Auswirkungen auf das Programm. Erneute Warnstreiks treffen zuerst den Hörfunk des öffentlich-rechtlichen Senders.

Der Bayerische Rundfunk streikt erneut. © Sven Hoppe/dpa Die Gewerkschaften haben ein weiteres Mal zu Aktionen aufgerufen, die bis in die Nacht zum Freitag dauern sollen. Fast alle Hörfunkwellen sendeten am Donnerstagmorgen zwar ein eigenes Programm, teils aber ohne Moderation, wie eine BR-Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Zudem würden regionale Nachrichten und regionale Mittagssendungen in Bayern 1 entfallen. Der Infosender BR24 sei nach einem Start mit zunächst eigenem Programm den weiteren Tag über auf Bayern 1 geschaltet. Bayern 2 sende teils mit Einschränkungen. Ukraine Ukraine-Krieg: Russland droht nach Großangriff "massive" Vergeltung an Die stündliche Nachrichtenversorgung im Hörfunk sei nach erster Einschätzung sichergestellt, sagte die BR-Sprecherin.

Sender des BR senden teilweise mit Einschränkungen. © Raphael Kast/BR Bayerischer Rundfunk/obs

Auswirkungen auch im TV-Programm

Im Fernsehen trafen die Aktionen die Live-Sendung "Wir in Bayern" am Nachmittag, Ersatz war eine Wiederholung. Auch das Nord-Süd-Splitting in Frankenschau und Abendschau wurde den Angaben zufolge gestrichen - dafür kam eine einstündige Abendschau aus München für ganz Bayern ins Programm. Zum Warnstreik sind die Beschäftigten an allen Standorten aufgerufen. Für die Belegschaft und viele freie Mitarbeitende, insgesamt rund 5300 Menschen, verhandeln federführend die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Bayerische Journalistenverband (BJV). Die vierte Verhandlungsrunde ist den Angaben zufolge für Mitte Juli geplant. Der BR ist die viertgrößte ARD-Anstalt. Die öffentlich-rechtlichen Häuser werden vor allem über den Rundfunkbeitrag finanziert, den Haushalte pauschal bezahlen müssen. Auch in anderen ARD-Landesanstalten laufen derzeit Tarifverhandlungen. Erst am Mittwoch gab es beim Südwestrundfunk (SWR) Warnstreiks.

Beschäftigte des Bayerischen Rundfunks demonstrieren im Zuge des Warnstreiks. © Malin Wunderlich/dpa

Positionen liegen weit auseinander