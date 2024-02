Nächster Warnstreik im Kölner Nahverkehr! Dann bleiben Busse und Bahnen still

Düsseldorf - Wenn Verdi ruft haben die Mitarbeitenden Folge zu leisten! Am Donnerstag (15. Februar) droht in Nordrhein-Westfalen wieder ein echtes Verkehrschaos.

Wie schon am 1. Februar hat Verdi nun auch für den 15. Februar neue Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt. © Oliver Berg/dpa

Grund dafür ist der jüngst angekündigte Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen sämtliche Beschäftigte zahlreicher Nahverkehrsunternehmen ganztägig die Arbeit niederlegen.

Einen Tag später, am Freitag (16. Februar), sollen in Bochum neue Verhandlungen des kommunalen Nahverkehrs in die zweite Runde gehen.

Laut Verdi sind neben Köln auch Nahverkehrsbetriebe in Düsseldorf, Bonn, Dortmund, Bochum, Oberhausen, Münster und Bielefeld zum Streik aufgerufen.