Nahverkehr in NRW wird bestreikt: Was Pendler jetzt wissen müssen

Düsseldorf - Ein neuerlicher Warnstreik in Nordrhein-Westfalens Nahverkehr wird am Freitag und Samstag aller Voraussicht nach zu erheblichen Einschränkungen führen. Verdi fordert deutlich mehr Geld und weniger Arbeitszeit, die Arbeitgeber halten das für überzogen und verweisen auf klamme Kassen. Wie Fahrgäste mit den Widrigkeiten am besten umgehen können - ein Überblick.

Auch bei der KVB in Köln wird es am Freitag und Samstag wieder zu Streiks kommen. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Fast überall in NRW wird gestreikt. Die Liste der betroffenen Städte ist lang, darunter sind Bonn, Köln, Düsseldorf, Mönchengladbach, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Dortmund, Hagen, Münster und Bielefeld. Ausnahmen gibt es nur wenige, etwa Aachen, weil sich die Tarifverhandlungen nicht auf die dortigen Verkehrsbetriebe Aseag beziehen.

Auch die Wuppertaler haben Glück, in ihrer Stadt findet ebenfalls kein Warnstreik statt. Grund sind die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der dortigen Schwebebahn. Deswegen hat Verdi dort nicht zum Ausstand aufgerufen.

Beim ersten und bislang einzigen Warnstreik-Tag im laufenden Tarifkonflikt am 2. Februar waren die Einschränkungen groß, damals legten nach Angaben von Verdi 12.000 von gut 30.000 Beschäftigten die Arbeit nieder.

Auch bei dem nun angekündigten zweitägigen Ausstand werden die Fahrgäste die Folgen zu spüren bekommen, erneut nehmen die Gewerkschafter mehr als 30 kommunale Unternehmen ins Visier.

Je nach Stadt sieht es unterschiedlich aus. Das Dortmunder Kommunalunternehmen DSW21 teilt mit, dass der Warnstreik den Nahverkehr in der Ruhrgebietsstadt am Freitag und Samstag stilllegen werde, alle Stadtbahn- und Buslinien wurden abgesagt - und zwar von Freitagfrüh bis um halb zwei am frühen Sonntagmorgen.