Hund wird erfolgreich vermittelt: Was Tierheim acht Jahre später erfährt, bricht Personal das Herz

Plainfield (Illinois/USA) - Ihn hatten sie schon wirklich sehr lange vergessen. Rüde Winchester wurde vor rund acht Jahren von der "Starfish Animal Rescue" in Illinois an eine Familie vermittelt. Doch nach all der Zeit erhielt das Tierheim aus Plainfield in dieser Woche einen unerwarteten Anruf, der dem ganzen Team das Herz brach.

Winchester hat acht Jahre in einer Familie hinter sich. Jetzt steht er plötzlich wieder allein da. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Starfish Animal Rescue

"Winchester wurde ohne unser Wissen und ohne dass wir eingreifen konnten beim Tierheim DuPage County abgegeben. Alles, was er mitbrachte, war ein handgeschriebener Zettel seiner Familie. Darauf stand, dass die Situation für ihn sehr schwer werden würde und dass man ihm besonders viel Liebe schenken solle", teilte die Starfish Animal Rescue am Dienstag auf Facebook mit.

Dazu veröffentlichte das Tierheim mehrere Fotos des älteren Rüden, dem seine Familie auch ein Hundekostüm mitgegeben hatte. Nähere Gründe, warum sie ihren treuen Fellfreund nach all den Jahren nicht mehr bei sich wollten, nannten sie nicht.

Umso mehr ging Winchesters ehemaligen Betreuern sein Schicksal an die Nieren. Bereits den ersten Satz des Postings garnierte das Team mit zwei gebrochenen Herzchen-Emojis.

Eine Pflegerin von Starfish Animal Rescue machte sich auf den Weg zu den Kollegen des anderen Tierheims, um Winchester abzuholen.

Der kleine Hund empfing die Frau dort zwar fröhlich mit wedelndem Schwanz. Doch die Starfish Animal Rescue drückt trotzdem aufs Tempo.