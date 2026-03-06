Hund wird erfolgreich vermittelt: Was Tierheim acht Jahre später erfährt, bricht Personal das Herz
Plainfield (Illinois/USA) - Ihn hatten sie schon wirklich sehr lange vergessen. Rüde Winchester wurde vor rund acht Jahren von der "Starfish Animal Rescue" in Illinois an eine Familie vermittelt. Doch nach all der Zeit erhielt das Tierheim aus Plainfield in dieser Woche einen unerwarteten Anruf, der dem ganzen Team das Herz brach.
"Winchester wurde ohne unser Wissen und ohne dass wir eingreifen konnten beim Tierheim DuPage County abgegeben. Alles, was er mitbrachte, war ein handgeschriebener Zettel seiner Familie. Darauf stand, dass die Situation für ihn sehr schwer werden würde und dass man ihm besonders viel Liebe schenken solle", teilte die Starfish Animal Rescue am Dienstag auf Facebook mit.
Dazu veröffentlichte das Tierheim mehrere Fotos des älteren Rüden, dem seine Familie auch ein Hundekostüm mitgegeben hatte. Nähere Gründe, warum sie ihren treuen Fellfreund nach all den Jahren nicht mehr bei sich wollten, nannten sie nicht.
Umso mehr ging Winchesters ehemaligen Betreuern sein Schicksal an die Nieren. Bereits den ersten Satz des Postings garnierte das Team mit zwei gebrochenen Herzchen-Emojis.
Eine Pflegerin von Starfish Animal Rescue machte sich auf den Weg zu den Kollegen des anderen Tierheims, um Winchester abzuholen.
Der kleine Hund empfing die Frau dort zwar fröhlich mit wedelndem Schwanz. Doch die Starfish Animal Rescue drückt trotzdem aufs Tempo.
Facebook-Posting zeigt traurige Geschichte von Rüde Winchester
"Wir haben ihn jetzt in Sicherheit. Er befindet sich aber momentan in einer sehr schwierigen Lage und wir brauchen dringend eine Pflegestelle für ihn", schrieb das Tierheim.
Das Problem: Winchester ist einfach zu alt und daran gewöhnt, in einer Familie zu leben. Das Tierheim dürfte für ihn auf Dauer also viel zu stressig sein.
Deshalb appelliert die Starfish Animal Rescue auch am Ende des Postings noch einmal.
"Dieser Junge hat nichts falsch gemacht. Er verdient Zuneigung, Geduld und Geborgenheit - besonders nachdem er alles Vertraute verloren hat."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Starfish Animal Rescue