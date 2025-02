NRW-Flughäfen äußern sich zu Streik: Das sollten Reisende jetzt wissen

Der Flughafen Köln/Bonn rechnet im Zuge der Streiks mit zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen. © Jan Woitas/dpa

"Wir gehen davon aus, dass es Flugstreichungen und Verspätungen geben wird", sagte eine Sprecherin des Flughafens Köln/Bonn am Samstag. Es sei mit "erheblichen Beeinträchtigungen" des Flugbetriebs zu rechnen. Welche Flüge genau betroffen sind, sei aber noch unklar.

In Köln sollen die 24-stündigen Streiks am Sonntagabend beginnen, in Düsseldorf am frühen Montagmorgen.

"Fluggäste, die Sonntagabend oder Montag einen Flug gebucht haben, informieren sich bitte vor Anreise bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter über ihren Flugstatus", hieß es auf der Homepage des Flughafens.

Die Sprecherin sagte, dass es auch nach dem Ende des Warnstreiks am Montagabend noch zu Verzögerungen kommen könne.