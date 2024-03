ÖPNV-Warnstreikwelle erreicht Hessen: Diese Städte sind betroffen

Unter anderem in Kassel, Wiesbaden und Frankfurt sollen am Freitag laut Gewerkschaft Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots bleiben.

Frankfurt am Main/Wiesbaden/Kassel - Unter anderem in Kassel, Wiesbaden und Frankfurt sollen am Freitag laut Gewerkschaft Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots bleiben. Neben dem Warnstreik gibt es auch einen Klimastreik.

Aufgrund des ÖPNV-Warnstreiks werden unter anderem in Frankfurt einige U-Bahn-Verbindungen ausfallen. © Helmut Fricke/dpa Im öffentlichen Nahverkehr müssen sich Fahrgäste am Freitag und Samstag in mehreren hessischen Städten auf erhebliche Ausfälle bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sein werden demnach hauptsächlich die U-Bahnen und Straßenbahnen in Kassel und Frankfurt sowie der Busverkehr in Wiesbaden. Auch die Marburger Verkehrsbetriebe werden nach eigenen Angaben bestreikt. In Hanau und Gießen drohen laut Gewerkschaft Einschränkungen im Busverkehr. Verdi verhandelt aktuell in allen Bundesländern außer Bayern über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe.

Parallel zu den Warnstreiks organisiert Fridays For Future am Freitag Demonstrationen im Kampf für mehr Klimaschutz. Verdi und Fridays For Future kämpfen gemeinsamen in einem Bündnis für eine sozialverträgliche Mobilitätswende unter dem Motto #wirfahrenzusammen. Klimastreiks sind unter anderem in Frankfurt, Fulda, Gießen und Kassel geplant.

Verdi fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und mehr freie Zeit