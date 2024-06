Patienten aufgepasst: Zum Wochenstart wird gestreikt!

Stuttgart - Patienten an den Unikliniken in Tübingen, Freiburg, Ulm und Heidelberg müssen sich am morgigen Montag auf ein stark eingeschränktes Angebot einstellen.

Weniger Service als gewohnt könnte vielen Patienten zum Wochenstart an gleich mehreren Unikliniken im Südwesten blühen. © Marijan Murat/dpa

Die Gewerkschaft Verdi ruft das nichtärztliche Personal zum Warnstreik auf.

"An einem Warnstreiktag findet in den Kliniken faktisch Feiertagsbetrieb statt. Ohne wirksame Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel droht in den vier Unikliniken ein dauerhafter Feiertagsbetrieb", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jakob Becker vorher.

Aufgrund der Arbeitsniederlegung kommt es nach seinen Worten auch zu Verschiebungen von geplanten Operationen und Bettenschließungen.

Über Notdienstvereinbarungen sei eine sichere Versorgung aller Patienten gewährleistet. Die nächste Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt soll am Dienstag in Stuttgart stattfinden.