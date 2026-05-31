Neues von blinden, entsorgten Dackeln: So geht es den hilflosen Welpen inzwischen

Köln - Nach dem dramatischen Aussetzen zweier hilfloser Dackel-Welpen hat das Tierheim Bergheim über den eigenen Instagram-Kanal ein emotionales Update veröffentlicht.

Kurz nach ihrer Einlieferung im Tierheim Bergheim machten die Tierretter dieses Foto. © Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Erst vor etwas mehr als zwei Wochen war das Merle-Dackel-Duo unter tragischsten Umständen ins Tierheim gekommen, jetzt scheint es den putzigen Vierbeinern aber schon etwas besser zu gehen.

Das jedenfalls schreibt das Tierheim derzeit im Netz. "Sie sind wohlauf, putzmunter und scheinen glücklicherweise doch ein bisschen sehen zu können."

Bisher waren die Tierretter nämlich davon ausgegangen, dass die beiden so gut wie blind seien.

Viel mehr erfreuliche Nachrichten gibt es momentan aber nicht. "Dennoch sind ihre Augen aufgrund ihrer Züchtung missgebildet und müssen operiert werden", heißt es im neuesten Beitrag.

Nach wie vor gehen die Mitarbeitenden davon aus, das das namenlose Duo ihnen deshalb vor die Tür gesetzt worden war, weil sie aufgrund der Missbildungen unverkäuflich auf dem Hundemarkt seien:

"(...) eine Rasse, die im Moment leider mega angesagt ist und deshalb aus Profitgier auf Gedeih und Verderb gezüchtet wird."