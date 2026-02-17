Schon an diesem Donnerstag! ver.di ruft zu weiteren Warnstreiks im Nahverkehr auf

Frankfurt am Main - Das dürfte Pendlern und allen, die auf die Öffis angewiesen sind, nicht gefallen: Im Tarifstreit der kommunalen Verkehrsbetriebe hat ver.di weitere Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Hessen angesetzt.

ver.di-Streik: Bereits am Donnerstag wird es für Pendler und alle, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, in Hessen zeitaufwendig. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Die Gewerkschaft hat für diesen Donnerstag (19. Februar) in Frankfurt, Marburg und Gießen zu weiteren ganztägigen Arbeitsniederlegungen bei beteiligten Verkehrsgesellschaften aufgerufen.

Bei den Straßenbahnen und U-Bahnen in Frankfurt werden die Räder vom Beginn der Frühschicht bis zu dem Ende der letzten Schicht folglich stillstehen, wie der für Busse und Bahnen zuständige ver.di-Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel erklärte.

Auch im Busverkehr in Marburg und Gießen sei mit Auswirkungen zu rechnen, jedoch in geringerem Umfang, da in beiden mittelhessischen Städten unterschiedliche Tarifverträge für Personal gelten.

Die neuerlichen Streiks resultierten aus dem "Eklat" kurz vor Ende der dritten Runde der Verhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr. Zuvor hatte ver.di deshalb in Kassel zu einem Warnstreik aufgerufen.