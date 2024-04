15.04.2024 06:48 Schon wieder Streik in NRW: Verkehrsbetriebe in Krefeld und Düsseldorf legen Arbeit nieder

Der ganztägige Streik der kommunalen Verkehrsbetriebe in Krefeld und Düsseldorf hat am Montag in den frühen Morgenstunden begonnen.

Düsseldorf - Der ganztägige Streik der kommunalen Verkehrsbetriebe in Krefeld und Düsseldorf hat am heutigen Montag in den frühen Morgenstunden begonnen. Die Informationstafeln der Rheinbahn in Düsseldorf bleiben heute ausgeschaltet. © Federico Gambarini/dpa Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen demnach mit Einschränkungen rechnen. Wie eine Verdi-Sprecherin von SWK mobil Krefeld mitteilte, wird es definitiv zu Ausfällen und Verspätungen auf den Buslinien kommen. Ein Sprecher von der Verdi-Rheinbahn Düsseldorf bestätigte ebenfalls das Anlaufen des Streiks. Mit der kurzfristigen Ankündigung wolle man vor allem den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Wochenhoroskop Jungfrau Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 15.4. bis 21.4.2024 "An dem heutigen Verhandlungstag soll sich der Arbeitgeber ein Stück weit in unsere Richtung bewegen", sagte der Verdi-Sprecher von der Rheinbahn Düsseldorf. Weitere Streiks in NRW in den nächsten Tagen geplant Nach Angaben von Verdi sollte am Montagmorgen eine vierte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern beginnen - bei den Dortmunder Stadtwerken DWS 21. Es geht um die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben. Verdi NRW fordert unter anderem zusätzliche freie Tage, um das Personal zu entlasten und die Berufe attraktiver zu machen. Weitere Streiks in den nächsten Tagen seien geplant.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa