Schon wieder Verdi-Wahnsinn: Nächster Streik kommt diese Woche!

In Köln und anderen Städten Nordrhein-Westfalens werden am Dienstag und Donnerstag der Nahverkehr bestreikt.

Von Volker Danisch, Josefine Kaukemüller

Düsseldorf - Keine Stadtbahnen und nur sehr wenig Busse! Pendler müssen am Dienstag und Donnerstag starke Nerven beweisen und auf Alternativen zurückgreifen.

Die Straßenbahnen der KVB werden am Dienstag und Donnerstag sehr wahrscheinlich stillstehen.
Die Straßenbahnen der KVB werden am Dienstag und Donnerstag sehr wahrscheinlich stillstehen.  © Oliver Berg/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat zum wiederholten Male umfangreiche Warnstreiks im Nahverkehrsbetrieb angekündigt.

Offiziellen Informationen zufolge bestreike man am Dienstag zunächst Teilbereiche der Verkehrsbetriebe, ehe am Donnerstag alle Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen sind.

Auf diese Weise solle deutlich werden, welche Berufsgruppen täglich dafür sorgten, dass der Nahverkehr funktioniere. 

Nahost-Konflikt: Trump drängt Nato zu Hilfe bei Straße von Hormus - und droht
Israel Krieg Nahost-Konflikt: Trump drängt Nato zu Hilfe bei Straße von Hormus - und droht

Die neue Warnstreikwelle im NRW-Nahverkehr ist bereits am Montag in den Kundenzentren und Verwaltungen von etlichen Nahverkehrsbetrieben gestartet.

Erfahrungsgemäß fahren einige Busse privater Subunternehmer. Außerdem sind S-Bahnen und Regionalzüge nicht von dem Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr von NRW betroffen und können etwa innerhalb der Großstädte genutzt werden, um ein großes Stück voranzukommen.

Trotz Warnstreik: Kinder müssen in die Schule

Der ADAC rät in solchen Fällen zu Fahrgemeinschaften und für kurze Strecken zum eigenen Fahrrad oder zu Sharing-Angeboten, etwa Leihräder oder Elektroscooter. 

Das NRW-Schulministerium hatte bei vorangegangenen Warnstreiks im Nahverkehr darauf hingewiesen, dass Schulpflicht besteht: "Bei im Vorfeld angekündigten Ereignissen wie einem Streik des öffentlichen Nahverkehrs besteht die Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht auch weiterhin." 

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

Mehr zum Thema Streik & Gewerkschaften: