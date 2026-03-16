Schon wieder Verdi-Wahnsinn: Nächster Streik kommt diese Woche!

Düsseldorf - Keine Stadtbahnen und nur sehr wenig Busse! Pendler müssen am Dienstag und Donnerstag starke Nerven beweisen und auf Alternativen zurückgreifen.

Die Straßenbahnen der KVB werden am Dienstag und Donnerstag sehr wahrscheinlich stillstehen. © Oliver Berg/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat zum wiederholten Male umfangreiche Warnstreiks im Nahverkehrsbetrieb angekündigt.

Offiziellen Informationen zufolge bestreike man am Dienstag zunächst Teilbereiche der Verkehrsbetriebe, ehe am Donnerstag alle Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen sind.

Auf diese Weise solle deutlich werden, welche Berufsgruppen täglich dafür sorgten, dass der Nahverkehr funktioniere.

Die neue Warnstreikwelle im NRW-Nahverkehr ist bereits am Montag in den Kundenzentren und Verwaltungen von etlichen Nahverkehrsbetrieben gestartet.

Erfahrungsgemäß fahren einige Busse privater Subunternehmer. Außerdem sind S-Bahnen und Regionalzüge nicht von dem Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr von NRW betroffen und können etwa innerhalb der Großstädte genutzt werden, um ein großes Stück voranzukommen.