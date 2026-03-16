Stillstand am BER: ver.di ruft am Mittwoch zum Warnstreik auf

Berlin - Die Gewerkschaft ver.di hat für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER aufgerufen.

Am BER geht am Mittwoch nichts. © Christophe Gateau/dpa

Der Arbeitskampf sei eine "direkte Konsequenz der Verweigerungshaltung der Arbeitgeberseite, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen", teilte Verdi mit.

Welche Auswirkungen das auf den Flugbetrieb in Berlin und Brandenburg haben wird, ist noch offen. Allerdings müssen sich Fluggäste auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Verdi verhandelt derzeit mit der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg über mehr Geld für rund 2000 Beschäftigte.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem 6 Prozent mehr, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Außerdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.