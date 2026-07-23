Heldentod kurz nach dem Heiratsantrag: Polizist opfert sein Leben für Verlobte
Rogers (Arkansas/USA) - Es sollte der Beginn eines gemeinsamen Lebens werden. Am Morgen machte der Polizeibeamte Fred Marsh (24) seiner Freundin Hailey Lummus einen Heiratsantrag - sie sagte Ja. Wenige Stunden später verlor der junge Mann bei einem dramatischen Rettungsversuch auf dem Elk River im US-Bundesstaat Missouri sein Leben.
Gemeinsam mit Freunden verbrachte das Paar den Tag auf dem Wasser. Nach Angaben von Sheryl Padgett, Haileys Mutter, ging die frisch Verlobte ins Wasser, schaffte es aber aufgrund der starken Strömung nicht, zu ihrem Kajak zurückzukehren.
Zunächst eilte ein weiterer Polizeibeamter zu Hilfe. Als Fred Marsh bemerkte, dass seine große Liebe in Lebensgefahr schwebte, sprang auch er sofort ins Wasser, wie People berichtet.
Die Frau konnte schließlich in Richtung eines Kanus gebracht werden. Doch Marsh selbst wurde von der Strömung erfasst.
Trotz verzweifelter Rettungsversuche der Gruppe und weiterer Menschen am Fluss ging der 24-Jährige unter und tauchte nicht mehr auf.
"Er sah die Liebe seines Lebens in Not und wollte seinem Freund helfen und das tun, was ein guter Mensch tun würde", so die Mutter der Verlobten.
Nach drei gemeinsamen Jahren wollten die beiden ihre Zukunft miteinander aufbauen. Für die Mutter der jungen Frau war der Polizist längst Teil der Familie. Obwohl die Hochzeit nun nie stattfinden wird, werde er für immer ihr Sohn bleiben.
Ein Trauerkonvoi erwies Fred Marsh die letzte Ehre
Fred Marsh hatte seine Ausbildung an der Polizeiakademie erst im April abgeschlossen und war seit wenigen Monaten bei der Polizei von Rogers im Dienst.
Familie und Kollegen beschrieben ihn als hilfsbereiten, gläubigen und warmherzigen Menschen, der niemals zögerte, wenn jemand Hilfe brauchte.
Ein Trauerkonvoi begleitete den jungen Beamten durch Nordwest-Arkansas, zahlreiche Menschen waren auf den Straßen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.
Padgett appellierte an alle, Freds Vermächtnis weiterzutragen. "Seid freundlich zu euren Mitmenschen. Wenn Fred liebte, dann liebte er mit ganzem Herzen, und er liebte aufrichtig", sagte sie abschließend.
Für Hailey, die ihren Verlobten bei dem Unglück verlor, wurde inzwischen eine GoFundMe-Kampagne gestartet.
Die Spendenaktion wurde von ihrer Schwester ins Leben gerufen und soll sie in der schweren Zeit nach dem Verlust finanziell unterstützen.
Titelfoto: Montage: 123rf/ russell102, Screenshot/GoFundMe/Support Hailey through the loss of Officer Fredrick Marsh