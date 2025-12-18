Heute Streik-Alarm in Berlin: Kitas, Schulen und Ämter betroffen

Berlin - Ein ganztägiger Warnstreik im öffentlichen Dienst führt am Donnerstag zu Einschränkungen in Berliner Kitas und Schulen sowie in Bezirksämtern.

Eltern, die ihren Nachwuchs in staatlichen Kitas betreuen lassen, müssen sich teils selbst um die Kinder kümmern. An Schulen kann Unterricht ausfallen. Auch in manchen Bürgerämtern dürfte es nicht wie gewohnt laufen.

Viele streikende Beschäftigte wollen sich zu einer Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus treffen, in dem der Landeshaushalt 2026/2027 beraten und beschlossen wird.

Zu dem Protesttag aufgerufen haben ver.di, GEW und andere Gewerkschaften. Sie wollen damit in der seit Anfang Dezember laufenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder Druck machen.

Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen sieben Prozent mehr Geld im Monat, zur Stärkung unterer Lohngruppen mindestens 300 Euro.