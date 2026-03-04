Hund frisst verschimmelte Sahne: Was dann passiert, ist herzzerreißend

Kanada - Schrecksekunden für Hunde-Mama Kylie: Ihr Vierbeiner fraß verschimmelte Kaffeesahne, nur kurze Zeit später litt er unter Krampfanfällen.

Auf dem linken Bild ist Remi 32 Stunden nach dem Unglück zu sehen, auf dem rechten drei Tage später - schon leicht gestärkt. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/kyliedixon94

Die 31-jährige Kylie Dixon lebt mit Remi, einem acht Jahre alten Australian Shepherd, in der kanadischen Provinz Nova Scotia.

Wie jeden Tag gingen sie spazieren - doch der 11. Februar endete für die beiden in einer Katastrophe. Trotz Schnee grub Remi einen Behälter mit Kaffeesahne aus und ehe Kylie reagieren konnte, war dieser schon teils leer.

Sofort zog sie ihm den Karton weg und sah, dass dieser mit schwarzem Schimmel bedeckt war. "Seine Symptome begannen innerhalb einer Stunde", erklärte die Hunde-Besitzerin gegenüber Newsweek.

"Er fing an zu zittern und seine Augen huschten hin und her. Er konnte nicht richtig laufen und stürzte immer wieder", hieß es weiter. Der Rüde zitterte am ganzen Körper.

Die 31-Jährige schaffte ihren Vierbeiner sofort zum Tierarzt, der ihm eine Spritze gegen Übelkeit sowie Diazepam und Aktivkohle gab.