Streik an Berliner Schulen: Auch Erzieher legen ihre Arbeit nieder!

Das gilt diesmal auch für Erzieherinnen und Erzieher und andere Beschäftigte, die in der Ganztagsbetreuung an Schulen arbeiten. Sie sind zu einem Unterstützungsstreik aufgerufen.

Auch die Gewerkschaft ver.di hat zu Demonstrationen gegen die Sparpolitik des Senats aufgerufen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Als ein Zeichen des Protests ist am Warnstreiktag auch eine Demonstration geplant, die am frühen Nachmittag in Richtung Abgeordnetenhaus in Berlin-Mitte führt.

Die Gewerkschaft ver.di, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Wohlfahrtsverbände haben ebenfalls zu Demonstrationen gegen die Sparpolitik des Senats aufgerufen.

Die Abgeordneten des Landesparlaments kommen am Vormittag zu ihrer regulären Plenarsitzung zusammen.

Anders als von Linken und Grünen gefordert, wird in der Aktuellen Stunde zu Beginn aber nicht über die Sparpolitik und ihre befürchteten Auswirkungen diskutiert, sondern auf Antrag von CDU und SPD über Möglichkeiten, den Neubau in Berlin zu beschleunigen.

Über den Nachtragshaushalt und damit über die konkreten Einsparungen soll am 19. Dezember abgestimmt werden.