Streik-Aufruf von ver.di: DRK Kliniken sehen Patientenversorgung gefährdet

Berlin - Teile des Pflegepersonals und andere Beschäftigte an den vier Berliner DRK Kliniken sind am Morgen in einen Streik getreten.

Die DRK Kliniken betreiben vier Krankenhäuser in Berlin. © Gregor Fischer/dpa

Der Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di für Dienstag und Mittwoch richtete sich an das gesamte Personal außer den Ärzten, insgesamt rund 2500 Beschäftige, darunter auch Therapeutinnen und Handwerker.

Wie viele sich tatsächlich beteiligten, stehe bisher nicht fest, sagte eine ver.di-Sprecherin am Morgen. ver.di fordert Gehaltserhöhungen von fünf Prozent im Jahr 2026 und weiteren fünf Prozent im Jahr 2027.

Die Kliniken des DRK (Deutsches Rotes Kreuz) reichten gegen den Streik eine einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht ein, über die später am Tag verhandelt werden soll.

Aus Sicht des Unternehmens gefährdet die von ver.di vorgeschlagene Notdienstvereinbarung die Versorgung der Patienten.

Sie beschränke sich im Wesentlichen auf die Behandlung von lebensbedrohlichen Notfällen, so die Kritik.