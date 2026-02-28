Warnstreik legt Nahverkehr in München erneut lahm

München - Auch am zweiten Tag des Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen.

Kein Betrieb: Das Tor des U Bahn Bahnhof Stiglmaierplatz ist geschlossen. © Felix Hörhager/dpa

Nur einzelne Linien des Nahverkehrs sind beispielsweise in München aktiv, wie die Stadtwerke München mitteilten. So fährt beispielsweise zwischen den Haltestellen Fürstenried West und Fröttmaning im Zehn-Minuten-Takt eine U-Bahn.

Auch die Tramlinien 20 und 25 sind demnach aktiv, genauso wie die Linie 14 nach ihrer Inbetriebnahme am Mittag. "Wenn sich zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer zum Dienst melden, wird der Betrieb bei U-Bahn und Tram gegebenenfalls auf zusätzliche Abschnitte und Linien ausgeweitet", heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Bei den Bussen seien laut MVG die Hälfte der Fahrzeuge im Einsatz.

Betroffen von dem Warnstreik sind die fünf größten bayerischen Städte München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt; zudem Fürth, Bamberg, Passau, Landshut, Schwabach, Bayreuth, Schweinfurt und Dachau.

In diesen Städten gibt es lediglich einen deutlich ausgedünnten Fahrplan. Am Sonntagmorgen soll der Nahverkehr wieder normal anlaufen.