Streik bei Bus und Bahn: Auch am Sonntag drohen Ausfälle

Erfurt - Der Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr führt in Thüringen weiter zu Ausfällen und Einschränkungen.

Im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen kommt es zu Ausfällen bei Bus und Bahn in Thüringen. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Voraussichtlich bis Sonntagmorgen werde kein regulärer Bus- und Straßenbahnbetrieb möglich sein, teilten die Stadtwerke Jena mit. Anders als am Freitag, als ver.di auch schon zu Warnstreiks aufgerufen hatte, sei am Samstag kein Notverkehr mit Bussen möglich, hieß es.

Im Saale-Holzland-Kreis könne am Samstag voraussichtlich das reguläre Fahrplanangebot gewährleistet werden, hieß es in der Mitteilung. Einzelne Fahrtausfälle und Verspätungen seien aber weiterhin möglich. Außerdem könne es wegen Verzögerungen im Betriebsablauf auch am Sonntag nach Ende des Warnstreiks noch Ausfälle und Verspätungen geben.

Auch in Thüringens Landeshauptstadt hatte der Warnstreik Auswirkungen auf den Nahverkehr. Die Erfurter Verkehrsbetriebe wiesen auf ihrer Internetseite darauf hin, dass der Warnstreik bis Sonntagmorgen andauere und bis dahin keine Busse und Stadtbahnen verkehrten.