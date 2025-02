Streik bei der Müllabfuhr: Wird der Abfall in Erfurt sechs Wochen lang nicht abgeholt?

Trotz Warnstreik soll der Müll in Erfurt dennoch abgeholt werden. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa

Die Stadtwerke erklärten in einer Mitteilung ihre Bemühung, dass bestimmte Erfurter Gebiete trotz des Streiks nicht im Müll versinken sollen. Zwar ist der Warnstreik nur bis zum Ende dieser Woche angekündigt, dennoch wird der Tourenplan durch die Arbeitsniederlegung gehörig durcheinandergebracht.

So gibt es Ortsteile in Thüringens Landeshauptstadt, in denen der Hausmüll üblicherweise alle 14 Tage freitags abgeholt wird. Dort liegt der letzte Entsorgungstermin (17. Januar) bereits dreieinhalb Wochen zurück. Denn schon am 31. Januar, einem Freitag und damit am nächsten geplanten Entsorgungstag, gab es einen Warnstreik bei der Stadtwirtschaft.

Durch den Streik würden die Hausmülltonnen auch am heutigen Freitag ohne entleert zu werden stehenbleiben. Der nächste Termin wäre dann erst der 28. Februar und damit ganze sechs Wochen nach der letzten Entsorgung.

So weit wollen es die Stadtwerke aber nicht kommen lassen: "Die Stadtwerke Erfurt setzen nicht am Streik beteiligten Belegschaft gezielt in besonders betroffenen Gebieten ein. Vorrang haben kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser sowie Stadtteile, die bereits vom Streik am 31. Januar 2025 betroffen waren", hieß es wortwörtlich in einer Mitteilung.