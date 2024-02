16.02.2024 08:40 Streik im Nahverkehr: Busse und Bahnen stehen am Montag still!

In Sachsen-Anhalt wird am Montag wieder gestreikt. Betroffen ist diesmal der Nahverkehr in Dessau, Halle, Magdeburg und im Burgenlandkreis.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der nächste große Streik steht vor der Tür! Diesmal ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten kommunaler Verkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt zur Arbeitsniederlegung auf. Am Montag bleiben viele Busse und Bahnen stehen. Im Nahverkehr in Sachsen-Anhalt wird gestreikt. © Hendrik Schmidt/dpa Am kommenden Montag müssen deshalb viele Menschen im Land mit Einschränkungen im Nahverkehr rechnen. Grund für den Streik ist eine gescheiterte zweite Verhandlungsrunde mit dem kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt. Diese endete am gestrigen Donnerstag ohne Einigung. Ukraine Ukraine-Krieg: Kreml sieht Russland im Krieg gegen den ganzen Westen! "Auf die massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten und Lohnunterschiede von bis zu 500 Euro mit einer Nullrunde in 2024 zu reagieren, macht uns schier sprachlos. Damit stellen die Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt die Zeichen auf Sturm", betonte Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt. Zum Warnstreik aufgerufen sind Mitarbeiter im Nahverkehr von Dessau, Halle, Magdeburg und dem Burgenlandkreis. Verdi fordert 550 Euro mehr pro Monat Weil jedes Bundesland die Vergütung der Angestellten einzeln regelt, komme es hierbei zu großen Unterschieden. Laut Verdi hat auch der Fachkräftemangel Auswirkungen auf diese Branche: "In vielen Städten fallen bereits heute jeden Tag geplante Fahrten aus. Der Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) selbst schätzt, dass jährlich 4000 bis 6000 Beschäftigte aus den ÖPNV-Unternehmen ausscheiden und derzeit nur mit größter Mühe nachbesetzt werden können." Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Entgelte um 550 Euro pro Monat sowie 250 Euro mehr für Auszubildende. Hinzu kommen weitere Forderungen rund um Arbeitsbedingungen.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa