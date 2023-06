Streik in München: H&M, Massimo Dutti und Zara betroffen

München - Wer am Freitag in München shoppen möchte, könnte das Nachsehen haben: Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hat für diesen Freitag wieder zu Warnstreiks im bayerischen Handel aufgerufen.

Passanten laufen mit Einkaufstüten durch die Kaufinger Straße. Am Freitag sollen die großen Modeketten in der Stadt bestreikt werden. © Peter Kneffel/dpa

Aufgerufen sind Beschäftigte von H&M in Augsburg, Donauwörth, Erlangen, München, Nürnberg und Rosenheim.

Kaufland wird in Erding, Geretsried, Moosburg und München bestreikt und Lidl in Bamberg.

Außerdem soll bei Massimo Dutti in München, Media Markt in Rosenheim sowie einzelner Rewe-Filialen in München die Arbeit niedergelegt werden.

Dazu kommen laut Verdi die Rewe-Zentrallager Buttenheim und Eitting sowie Zara in München.

Einzelne Betriebe seien schon seit mehreren Tagen im Streik, teilte die Gewerkschaft mit.

Die Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel werden am 13. Juni fortgesetzt, die im bayerischen Groß- und Außenhandel am 16. Juni.