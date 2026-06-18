Streik in Sachsen-Anhalt angekündigt: Diese Läden sind betroffen

Magdeburg - Die Gewerkschaft Verdi kündigt für Freitag erneut Streiks in Sachsen-Anhalt an: Unter anderem sind zwei Supermärkte betroffen.

Verdi ruft in Sachsen-Anhalt erneut zu Streiks auf. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Am 19. Juni werden alle Angestellten von Ikea, Kaufland und Edeka zum Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstagabend mit. Treffpunkt für den Streik ist die Ikea-Filiale in Magdeburg.

Verdi fordert im aktuellen Tarifstreit sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 222 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine bessere Vergütung für Azubis.

In den ersten Verhandlungsrunden seien die Angebote der Arbeitgeberseite enttäuschend und "völlig inakzeptabel" gewesen, hieß es. Die Beschäftigten würden über Existenzängste und Angst vor Altersarmut klagen.

"Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als den Druck zu erhöhen, bis die Arbeitgeber ein wertschätzendes Angebot vorlegen", sagte Verdi-Fachsekretär Lukas Grundmann.