Streik in Sachsen-Anhalt angekündigt: Diese Läden sind betroffen
Magdeburg - Die Gewerkschaft Verdi kündigt für Freitag erneut Streiks in Sachsen-Anhalt an: Unter anderem sind zwei Supermärkte betroffen.
Am 19. Juni werden alle Angestellten von Ikea, Kaufland und Edeka zum Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstagabend mit. Treffpunkt für den Streik ist die Ikea-Filiale in Magdeburg.
Verdi fordert im aktuellen Tarifstreit sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 222 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine bessere Vergütung für Azubis.
In den ersten Verhandlungsrunden seien die Angebote der Arbeitgeberseite enttäuschend und "völlig inakzeptabel" gewesen, hieß es. Die Beschäftigten würden über Existenzängste und Angst vor Altersarmut klagen.
"Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als den Druck zu erhöhen, bis die Arbeitgeber ein wertschätzendes Angebot vorlegen", sagte Verdi-Fachsekretär Lukas Grundmann.
Wie viele Beschäftigte tatsächlich an den Streiks teilnehmen, ist unklar. Nach jetzigen Erkenntnissen wird der Arbeitsbetrieb in Ikea-, Kaufland- und Edeka-Märkten dennoch gewährleistet sein.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa