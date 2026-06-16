Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen! Mehr als 400 gestohlene Schnurrhaare befreit

Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) - Den Behörden in Vietnam ist ein wichtiger Schlag gegen ein großes Katzenfleisch-Netzwerk gelungen! In Ho-Chi-Minh-Stadt wurden mehr als 400 gestohlene Katzen befreit. Dutzende weitere konnten hingegen nur noch tot sichergestellt werden.

Tierschützer machten sich vor Ort ein Bild. © HUMANE WORLD FOR ANIMALS VIETNAM / AFP

Wie die Tierschutzorganisation "Humane World for Animals" am Dienstag auf ihrer vietnamesischen Facebook-Seite mitteilte, erfolgte der Zugriff der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt in der vergangenen Woche.

Man freue sich über "diese entschlossene Aktion der Regierung". Demnach wurden bei dem Einsatz in der Hauptstadt insgesamt Verdächtige festgenommen.

Laut Vietnam Net Global berichteten die Behörden bereits vergangenen Donnerstag von ihrem Erfolg. Es wurde eine "groß angelegte, provinzübergreifende Gruppierung zerschlagen, die sich auf das Fangen, Stehlen und Sammeln von Katzen spezialisiert hatte", erklärten die Beamten der Kriminalpolizei.

Während der ersten Verhöre sollen einige der Verdächtigen gestanden haben, die Katzenjagd während der vergangenen drei Jahre organisiert zu haben. Die Schnurrhaare wurden an Lagerorten gehalten, ehe sie aller paar Tage für nur rund 70.000 Vietnamesische Dong (rund 2,29 Euro) pro Kilo verkauft wurden!