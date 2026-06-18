18.06.2026 14:44 Wieder Streik in Hamburg: In diesen Geschäften gibt es Einschränkungen

Am Freitag ruft ver.di erneut die Verkäufer im Einzelhandel zum Streik auf. Bereits Mitte Mai und Anfang Juni hatte es Streiks gegeben.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Die Streikwelle im Einzelhandel bricht nicht ab: Am Freitag, 19. Juni, wollen Verkäufer in der Hansestadt erneut ihre Arbeit niederlegen.

In den verschiedenen Geschäften kann es am Freitag zu Einschränkungen für die Kunden kommen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Liam Mcburney/PA Wire/dpa, Sven Hoppe/dpa, Bernd Wüstneck/dpa Bereits im Mai und Anfang Juni hatte ver.di die Mitarbeiter im Einzelhandel zum Streik aufgerufen. Am Freitag, 19. Juni, sollen nun Beschäftigte folgender Geschäfte beim Streik dabei sein: IKEA

H&M

TK Maxx Hunde Frau sieht Welpen allein auf Straße sitzen: Wohin der Babyhund sie dann führt, bricht ihr das Herz Mit der Aktion wollen sie für einen Anerkennungsvertrag kämpfen. Auch im Großhandel soll es laut ver.di vor der dritten Verhandlungsrunde Warnstreiks geben. Hintergrund des erneuten Streiks: Laut ver.di verliefen die Tarifverhandlungen in der Branche bisher unzureichend.

Die Forderungen der Mitarbeiter