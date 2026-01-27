Streik-Wahnsinn an Unikliniken in NRW geht weiter, danach sind die Schulen dran

Düsseldorf - An sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen müssen Patienten heute und morgen wegen zweitägiger Warnstreiks mit Einschränkungen rechnen.

An sechs NRW-Unikliniken wird in dieser Woche gestreikt. Betroffen sind die Standorte in Aachen, Köln, Münster, Bonn, Essen und Düsseldorf. © Federico Gambarini/dpa

An mehreren dieser Unikliniken hatte es bereits in den vergangenen Wochen ein- oder mehrtägige Arbeitsniederlegungen gegeben. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder.

Für Dienstag und Mittwoch hat die Gewerkschaft ver.di an den NRW-Unikliniken in Aachen, Köln, Münster, Bonn, Essen und Düsseldorf im Rahmen bundesweiter Aktionen zu Warnstreiks aufgerufen.

Bei den Arbeitsniederlegungen in den vergangenen Wochen hatte ver.di NRW erklärt, dass ein Teil der Operationen entfallen könnte und mit erheblichen Auswirkungen auf die Abläufe zu rechnen sei.

Per Notdienstvereinbarung sei aber gewährleistet, dass dringliche Fälle versorgt werden. Die Kliniken informierten Patienten.

An den Unikliniken geht es um das Entgelt für Pflegerinnen und Pfleger, Labormitarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter, Serviceassistenten und andere Beschäftigte. Um Ärzte geht es bei den Warnstreiks nicht, da deren Bezahlung über einen Tarifvertrag der Ärztegewerkschaft Marburger Bund geregelt ist.