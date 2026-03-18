Streik-Wahnsinn geht weiter, Köln betroffen: Bus- und Bahnausfall auch am Freitag
Von Volker Danisch
Düsseldorf - Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr können auch an diesem Freitag (20. März) in vielen Städten von Nordrhein-Westfalen zu spürbaren Einschränkungen bei Bussen und Bahnen führen.
Die Gewerkschaft ver.di ruft in ausgewählten Betriebshöfen von etlichen Nahverkehrsbetrieben Mitarbeiter zu Arbeitsniederlegungen auf, wie eine Sprecherin sagte.
Je nach betroffenem Standort kann es nach Einschätzung der Gewerkschaft zu Einschränkungen auf einzelnen Linien und Strecken kommen. In kleineren Unternehmen sei teilweise auch das gesamte Streckennetz betroffen.
Die Liste der Nahverkehrsbetriebe, deren Streckennetz durch den Warnstreik betroffen sein könnte, umfasst rund 20 der insgesamt rund 30 vom Tarifkonflikt betroffenen Unternehmen.
Darunter befinden sich unter anderem die Stadtwerke Bonn, die KVB (Köln), die Rheinbahn (Düsseldorf), die Dortmunder Stadtwerke, die BOGESTRA im mittleren Ruhrgebiet und die Stadtwerke Hamm.
Im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr geht es um die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in rund 30 Nahverkehrsbetrieben in NRW. In zwei Verhandlungsrunden ist bislang keine Einigung erzielt worden.
Die dritte Tarifrunde beginnt am 24. März. Durch Warnstreiks ist in den vergangenen Wochen und Tagen mehrfach der Nahverkehr vielerorts lahmgelegt worden.
Titelfoto: Max Lametz/dpa