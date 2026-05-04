Unbefristeter Streik! IG Metall greift zum äußersten Mittel

Poing - Die IG Metall bestreikt seit dem Mittag den Halbleiterlogistiker Avnet Logistics.

Die IG Metall hat bei Avnet Logistics zum Streik aufgerufen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Zum ersten Mal seit zwei Jahren greift die Gewerkschaft damit in Bayern zum schärfsten Mittel des Streikrechts, einem unbefristeten Streik, wie sie mitteilt.

"Die Beschäftigten werden den Betrieb jetzt so lange lahmlegen, bis sich das Unternehmen endlich bewegt", sagt Sibylle Wankel, Erste Bevollmächtigte der IG Metall München.

Seit Dezember vergangenen Jahres hat es laut IG Metall insgesamt fünf ergebnislose Tarifverhandlungen in dem bisher tariflosen Betrieb mit rund 350 Mitarbeitern gegeben, der zum US-Konzern Avnet gehört.

Die Gewerkschaft will, dass dort die Flächentarifverträge der bayerischen Metall- und Elektroindustrie anerkannt werden.