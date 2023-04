Streik zum Ostersamstag: Galeria macht in Hamburg Warenhäuser dicht!

Hamburg - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten aller fünf Galeria-Warenhäuser in Hamburg am Samstag zu einem ganztägigen Streik auf. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber in den stockenden Tarifverhandlungen erhöht werden, wie verdi in einer Pressemitteilung bekannt gab.