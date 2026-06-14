Streik zum Wochenstart: Was nun auf Patienten an Unikliniken im Südwesten zukommt

Stuttgart - Patientinnen und Patienten an den vier Universitätskliniken sollten sich am kommenden Montag und Dienstag auf mögliche Einschränkungen einstellen.

Lebensnotwendige Operationen werden laut der Gewerkschaft weiterhin stattfinden. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wegen eines zweitägigen Warnstreiks in den Häusern in Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Klinikbeschäftigten in der laufenden Tarifrunde zu Arbeitsniederlegungen auf. Die Notfallversorgung und lebenswichtige Behandlungen sollen weiter gewährleistet bleiben. Es könne aber zu Einschränkungen oder Verzögerungen bei nicht lebensnotwendigen Operationen kommen, sagte ein ver.di-Sprecher in Stuttgart.

Als Grund für den erneuten Ausstand nannte die Gewerkschaft, dass der Arbeitgeberverband (AGU) der vier Unikliniken bisher kein Angebot vorgelegt und den Rationalisierungsschutz-Tarifvertrag gekündigt habe. "Weiter wurde angedroht, dass jeder weitere Streiktag ein mögliches Ergebnis schmälern werde."

AGU-Vorstand Udo Kaisers forderte ver.di auf, den Warnstreik abzusagen. "Bitte bedenken Sie, dass Streikmaßnahmen durch die damit notwendigen Absagen von Eingriffen beziehungsweise ausufernde Wartezeiten für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige außerordentlich belastend sein können."