Tödlicher Sprung: 21-Jährige stürzt in den Tod, weil Crew das Sicherheitsseil vergisst

Brasilien - Es sollte ein Sprung in die Tiefe sein, der ihr Leben voller Adrenalin krönt. Doch weil die Crew schlampte, wurde der Sprung von der Brücke für die 21-jährige Maria zum ultimativen Albtraum.

Für viele ist der Bungee-Sprung von einer Brücke der absolute Adrenalin-Kick. (Symbolfoto) © 123RF /

Dabei fing alles so voller Vorfreude an. Auf ihren Social-Media-Kanälen nahm Maria Eduarda Rodrigues de Freitas ihre Follower hautnah mit zu ihrem großen Abenteuer.

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, postete sie in ihren Instagram-Storys stolz die Location am berüchtigten "Ponte do Esqueleto"-Pfad in Limeira nahe São Paulo.

Sie filmte ihre Einlassbändchen, strahlte in die Kamera und fotografierte sogar noch die Crew-Mitglieder der Firmen "Entre Cordas" und "Ih Voei", denen sie gleich ihr Leben anvertrauen sollte.

Besonders makaber: Zu einem Bild des Werbebanners tippte sie den fast schon prophetischen Satz: "Wer war der Verrückte, der mich von einer Brücke springen lässt?"