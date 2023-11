Streiks in Großlagern - kommt es nun zu leeren Regalen im Advent?

Thiendorf - Leere Regale im Advent - die Gewerkschaft ver.di scheint ihre Drohung wahrmachen zu wollen. Seit dem heutigen Donnerstag werden große Auslieferungslager von Supermärkten und Discountern bestreikt. In Thiendorf (Landkreis Meißen) vereinten sich Arbeitnehmer von Groß- und Einzelhandel zum gemeinsamen Protest.

Vor einem Netto-Lager in Thiendorf wurde seit dem frühen Morgen gestreikt. © Ove Landgraf

Anfang Oktober hatte es ver.di-Verhandlungsführer Torsten Furgol angedroht: Sollten die Handelsriesen im Dauer-Tarifkonflikt des Einzelhandels nicht einlenken, werde es in der Vorweihnachtszeit in den Supermärkten leere Regale geben. Das Worst-Case-Szenario wird nun immer wahrscheinlicher.

Seit 2 Uhr werden zwei große Auslieferungslager von Netto und eines von Rewe bestreikt, die zusammen Hunderte Supermärkte in Sachsen und Thüringen beliefern.

Und zwar gleich bis Sonntag, wie der sächsische ver.di-Streikleiter Jens Uhlig gegenüber TAG24 erklärte.

Die Gewerkschaft vereint so den Tarifkampf von Groß- und Einzelhandel. Zum Streik-Auftakt am Netto-Zentrallager Thiendorf gesellten sich zu den Lageristen im Ausstand auch Beschäftigte diverser Kaufland-Märkte in Dresden und Ostsachsen, von IKEA, Esprit und Primark.

Sie alle sprachen von "Hinhaltetaktik" der Arbeitgeber, die in der aktuellen Tarifrunde nur "Almosen" anbieten würden.