Streikwelle im Nahverkehr geht weiter: Auswirkungen heute nur in Köln

Köln - In zahlreichen Werkstätten der kommunalen Nahverkehrsbetriebe hat die Gewerkschaft Verdi für heute zu Warnstreiks aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen beträfen vor allem die Fahrzeug- und Instandhaltungsteams, teilte eine Sprecherin von Verdi NRW im Vorfeld mit.

In Köln fahren am Mittwoch keine Stadtbahnen. Der Busverkehr soll jedoch rollen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Nach dem großflächigen Ausfall von Bussen und Bahnen in vielen Städten Nordrhein-Westfalens am Dienstag ist heute nicht mehr mit so gravierenden Einschränkungen zu rechnen. Nur in Köln gibt es größere Auswirkungen.

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) teilten mit, dass keine Stadtbahnen fahren. Fahrzeuge, die liegen blieben, könnten nicht repariert oder abgeschleppt werden, erklärten die KVB.

Die Busse fahren, da defekte Fahrzeuge umfahren oder von externen Unternehmen abgeschleppt werden könnten. Verdi NRW erklärte dazu, dass Notdienstvereinbarungen möglich seien, damit Bergungsfahrzeuge am Mittwoch im Fall der Fälle fahren könnten.

Verdi bestreikt in dieser Woche zunächst Teilbereiche der Nahverkehrsbetriebe. Am Donnerstag (19. März) sind alle Betriebsteile zum Warnstreik aufgerufen.

Deshalb bleiben am Donnerstag Bahnen und Busse wieder vielerorts im Depot. Ausnahme sind die dabei Stadtwerke Münster, die nicht bestreikt werden.