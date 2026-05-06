Streit um Altersteilzeit: Gewerkschaft will City-Bahn nach Pfingsten bestreiken

Chemnitz - Der City-Bahn Chemnitz droht erneut eine Streikwelle. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft GDL und dem Verkehrsunternehmen sind kurz vor dem Abschluss an einer Regelung zur Altersteilzeit gescheitert.

GDL-Chef Mario Reiß (60) stellt die Weichen Richtung Streik. © picture alliance/dpa

Die Gewerkschaft rüstet zum Arbeitskampf. "Der Abschluss war schon auf der Zielgeraden und kam wegen einer Kleinigkeit nicht zustande. Wir bereiten die Urabstimmung vor", kündigt GDL-Sprecher Stefan Mousiol (66) an. "Das kommt auch für uns überraschend, weil die aktuellen Verhandlungen mit 40 anderen Verkehrsunternehmen geräuschlos über die Bühne gingen."

Die Gewerkschaft hat der City-Bahn ein Ultimatum bis Pfingsten gesetzt, den Abschluss doch noch zu unterschreiben. Danach drohe "ein harter Arbeitskampf".