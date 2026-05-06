Streit um Altersteilzeit: Gewerkschaft will City-Bahn nach Pfingsten bestreiken

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Auf die Chemnitzer City-Bahn kommt offenbar eine Streikwelle zu. Die Tarifverhandlungen sind kurz vor Abschluss gescheitert, nun droht Arbeitskampf.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Der City-Bahn Chemnitz droht erneut eine Streikwelle. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft GDL und dem Verkehrsunternehmen sind kurz vor dem Abschluss an einer Regelung zur Altersteilzeit gescheitert.

GDL-Chef Mario Reiß (60) stellt die Weichen Richtung Streik.
GDL-Chef Mario Reiß (60) stellt die Weichen Richtung Streik.  © picture alliance/dpa

Die Gewerkschaft rüstet zum Arbeitskampf. "Der Abschluss war schon auf der Zielgeraden und kam wegen einer Kleinigkeit nicht zustande. Wir bereiten die Urabstimmung vor", kündigt GDL-Sprecher Stefan Mousiol (66) an. "Das kommt auch für uns überraschend, weil die aktuellen Verhandlungen mit 40 anderen Verkehrsunternehmen geräuschlos über die Bühne gingen."

Die Gewerkschaft hat der City-Bahn ein Ultimatum bis Pfingsten gesetzt, den Abschluss doch noch zu unterschreiben. Danach drohe "ein harter Arbeitskampf".

City-Bahn-Chef Friedbert Straube (46) hat wieder Ärger mit der Gewerkschaft.
City-Bahn-Chef Friedbert Straube (46) hat wieder Ärger mit der Gewerkschaft.  © VMS/CBC
Fahrgäste der City-Bahn müssen nach Pfingsten mit Ausfällen wegen Streiks rechnen.
Fahrgäste der City-Bahn müssen nach Pfingsten mit Ausfällen wegen Streiks rechnen.  © Kristin Schmidt

Was das bedeutet, wissen City-Bahn-Nutzer nur zu gut: Zwischen November 2023 und August 2024 streikten die Beschäftigten insgesamt 19-mal, ehe es zu einer Einigung kam.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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