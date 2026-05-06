Streit um Altersteilzeit: Gewerkschaft will City-Bahn nach Pfingsten bestreiken
Chemnitz - Der City-Bahn Chemnitz droht erneut eine Streikwelle. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft GDL und dem Verkehrsunternehmen sind kurz vor dem Abschluss an einer Regelung zur Altersteilzeit gescheitert.
Die Gewerkschaft rüstet zum Arbeitskampf. "Der Abschluss war schon auf der Zielgeraden und kam wegen einer Kleinigkeit nicht zustande. Wir bereiten die Urabstimmung vor", kündigt GDL-Sprecher Stefan Mousiol (66) an. "Das kommt auch für uns überraschend, weil die aktuellen Verhandlungen mit 40 anderen Verkehrsunternehmen geräuschlos über die Bühne gingen."
Die Gewerkschaft hat der City-Bahn ein Ultimatum bis Pfingsten gesetzt, den Abschluss doch noch zu unterschreiben. Danach drohe "ein harter Arbeitskampf".
Was das bedeutet, wissen City-Bahn-Nutzer nur zu gut: Zwischen November 2023 und August 2024 streikten die Beschäftigten insgesamt 19-mal, ehe es zu einer Einigung kam.
Titelfoto: Kristin Schmidt