Doch kein Streik am Hafengeburtstag? Gewerkschaft und Busunternehmen einigen sich nach Ultimatum

Hamburg - Der Tarifstreit bei der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) spitzte sich zu. Auch in der achten Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft ver.di gab es am Montag (27. April) keinen Durchbruch. Stattdessen stellte die Gewerkschaft ein Ultimatum. Am Dienstag, dem 5. Mai wurde bekannt: Es gibt eine Einigung.

Die Gewerkschaft ver.di stellte Ende April ein Ultimatum bei den Tarifverhandlungen. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Bis zum 3. Mai 2026 um 12 Uhr musste ein neues Angebot auf dem Tisch liegen. Wäre das nicht passiert, hätte Hamburg der nächste Streikt gedroht – und das ausgerechnet rund um den Hafengeburtstag! Das Event findet vom 8. bis 10. Mai statt.

Doch tatsächlich konnte sich die Gewerkschaft und das Busunternehmen VHH "nach harten Verhandlungen" im Tarifstreit endlich einigen.

Nun gibt es laut ver.di einen Kompromiss: Kernpunkte sind die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 39 auf 38 Stunden bei vollem Lohnausgleich, eine Verkürzung der maximalen Dienstlänge geteilter Dienste, eine erhöhte Zulage für diese sowie eine Zahlung des Nachtschichtzuschlags bereits ab 21 Uhr.

Doch das war noch nicht alles: Nach Angaben der Gewerkschaft plant die VHH zudem, die von der Bundesregierung ermöglichte Entlastungsprämie von 1000 Euro in zwei Schritten an die gesamte Belegschaft auszuzahlen.