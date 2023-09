Tarifstreit: Verdi ruft zu Streiks bei Aldi, H&M, Kaufland & Co. auf

Die Gewerkschaft Verdi hat für den heutigen Donnerstag erneut zu Streiks in Sachsen aufgerufen. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Betroffen sind die Regionen Leipzig-Nordsachsen sowie Chemnitz-Zwickau, wie Verdi am Donnerstagmorgen mitteilte.

Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen in der Tarifrunde des Einzel- und Versandhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Vier Verhandlungstermine sind inzwischen gescheitert. Am 4. Oktober kommen beide Seiten erneut zusammen.

Verdi fordert in der aktuellen Verhandlungsrunde unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, was einer Erhöhung des Gehalts um etwa 15 Prozent entspreche. Von Arbeitgeberseite seien zuletzt Anhebung im Umfang von 8,4 Prozent geboten worden.