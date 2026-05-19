Telekom-Warnstreik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Womit Kunden jetzt rechnen müssen

Leipzig - Von der Ausweitung bundesweiter Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom sind jetzt auch Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen.

Verdi hat für Mittwoch und Donnerstag alle Telekom-Beschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. © Hannes P Albert/dpa

Alle Beschäftigten des Konzerns in den drei Ländern seien am Mittwoch und Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Dazu solle es Kundgebungen und andere Aktionen geben.

Die Warnstreiks können unter anderem zu Verzögerungen im Kundenservice führen.

Verdi fordert unter anderem eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro jährlich.