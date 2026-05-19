Wieder Streiks in NRW! Deutsche Telekom betroffen

Düsseldorf - Von der Ausweitung bundesweiter Streiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom ist auch Nordrhein-Westfalen betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat rund um die Deutsche Telekom zu bundesweiten Streiks aufgerufen. © Tom Weller/dpa

Die Streikmaßnahmen würden bei der Telekom vom heutigen Dienstag bis Donnerstag ganztägig ausgeweitet, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Eine zentrale Kundgebung finde am morgigen Mittwoch in Köln statt. Verdi rechnet mit mehr als 2000 Teilnehmern aus ganz NRW.

Für Kunden der Telekom werde es erneut zu spürbaren Auswirkungen kommen. Verdi geht davon aus, dass Filialen der Telekom in NRW geschlossen bleiben. "Die Beschäftigten haben genug von vagen Angeboten und leeren Wertschätzungsfloskeln", so Verdi-Landesarbeitskampfleiter Martin Wolff.

Die vierte Verhandlungsrunde soll in der kommenden Woche stattfinden. In den vergangenen Wochen fanden bereits bundesweit Warnstreiks statt, an denen nach Gewerkschaftsangaben mehr als 32.000 Menschen teilnahmen.

Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro jährlich.