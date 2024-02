Über 1000 Bus- und Bahnfahrer streiken: Totalausfall in mehreren Teilen Thüringens

Erfurt - Der neuerliche Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat am Mittwoch in neun Thüringer Städten und Landkreisen den Verkehr weitgehend lahmgelegt.

Die dritte Verhandlungsrunde war nach Gewerkschaftsangaben von den Arbeitgebern einseitig abgebrochen worden. Weitere Verhandlungen sind am 13. März in Thüringen geplant.

Die Gewerkschaft fordert für die 2100 Beschäftigten in Thüringen neben Entlastungen unter anderem eine Anhebung der Entgelte um monatlich 650 Euro, die Einführung von Zuschlägen bei Samstagsarbeit von 20 Prozent und die Erhöhung von Zulagen bei Schichtarbeit auf 100 Euro.

An diesem Donnerstag soll es eine zentrale Streikdemonstration in Erfurt geben, zu der mehrere Hundert Teilnehmer sowie Thüringens Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (43, Linke ) erwartet werden.

Verdi hat die Beschäftigte der kommunalen Verkehrsunternehmen in Erfurt , Gera , Jena, Mühlhausen, Nordhausen, Sondershausen, Weimar, dem Landkreis Weimarer Land und dem Saale-Holzland-Kreis zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um somit den Druck in der laufenden Tarifrunde zu erhöhen.

Mehr als 1200 Beschäftigte kommunaler Verkehrsunternehmen sind nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in den Ausstand getreten. Von dem zweitägigen Warnstreik sind sowohl Linienfahrten als auch der Schülerverkehr betroffen.

Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt verwies auf die sich zuspitzende Personalsituation im öffentlichen Nahverkehr. "Die Kollegen brauchen dringend Entlastung", erklärte Schmidt. Gebraucht werde angesichts der Altersabgänge und hohen Krankenstände massive Investition in den öffentlichen Nahverkehr - auch und insbesondere in das Personal.

Verdi hat in dieser Woche in ganz Deutschland von Montag bis Samstag Arbeitskämpfe geplant, regional an unterschiedlichen Tagen. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen.