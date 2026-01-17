Ver.di ruft zum Streik auf: Diese Einrichtungen in Stuttgart sind betroffen

Stuttgart - Warnstreiks könnten am kommenden Dienstag Teile des öffentlichen Lebens in Stuttgart lahmlegen.

Die Gewerkschaft ver.di plant am Dienstag mehrere Warnstreiks. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa

Aufgerufen wurden Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in der Wilhelma, im Staatstheater und in der Staatsgalerie, wie ver.di mitteilte. Die Gewerkschaft rechnet mit Einschränkungen, aber nicht mit flächendeckenden Schließungen.

Auch Universitäten, die Ministerien und der Landtag könnten in den Ausstand gehen. "Aufgerufen sind alle Landeseinrichtungen", hieß es in der Mitteilung.

Geplant ist auch eine Kundgebung. Rund 300 Teilnehmende werden erwartet.

Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für die mehr als 920.000 Tarifbeschäftigten der Bundesländer sieben Prozent mehr Einkommen – mindestens aber 300 Euro mehr.