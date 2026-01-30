Verdi macht Ernst: Warnstreiks im Nahverkehr - was KVB-Kunden jetzt wissen müssen

Köln - Die Gewerkschaft Verdi hat zu bundesweiten Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. Auch in Köln bleiben KVB-Bahnen und -Busse am kommenden Montag im Depot.

Auch in Köln wird gestreikt: Stadtbahnen und Busse der KVB bleiben am kommenden Montag im Depot. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Kölner Verkehrs-Betriebe am Freitag ankündigten, können am kommenden Montag (2. Februar) lediglich Busfahrten durch Subunternehmen durchgeführt werden.

"Diese Fahrten werden den Fahrgästen so bald wie möglich in der elektronischen Fahrplanauskunft angezeigt und zudem als Fahrplan-Tabelle auf der KVB-Website veröffentlicht", erklärte ein KVB-Sprecher.

Der reguläre Bus- und Bahn-Betrieb wird erst am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr wiederaufgenommen.

Wichtig zu wissen: Auch die Stadtbahn-Linien 16 und 18, die gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn (SWB Bonn) betrieben werden, stehen zum Wochenstart still. Zudem bleiben Kundencenter und Vertriebsstellen geschlossen.