Herrchen will Hund ins Warme schaffen: Was der Vierbeiner dann macht, bringt so viele zum Lachen

Die Berner Sennenhündin Ivy aus den USA ist ein wahres Wintertier. Trotz Minustemperaturen bleibt der Vierbeiner lieber draußen im Schnee.

Von Anne-Sophie Mielke

New England (USA) - Während manche Teile der Welt unter Schneemassen versinken und sich viele Betroffene sehnlichst den Frühling herbeiwünschen, kann eine Hündin aus den USA gar nicht genug vom Winterwetter bekommen.

Bei minus 4 Grad lieber drinnen schlafen? Berner Sennenhündin "Ivy" hält davon nur wenig.
Bei minus 4 Grad lieber drinnen schlafen? Berner Sennenhündin "Ivy" hält davon nur wenig.  © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ivyberner

Ivy, eine Berner Sennenhündin aus New England, ist im Internet vor allem für ihre liebevolle Art ihrer kleinen Babyschwester gegenüber bekannt - und mittlerweile auch für ihre Vorliebe für Schnee und eisige Temperaturen.

Was das für den Alltag ihrer Besitzer bedeutet, zeigt ein Video auf Instagram. Im Clip hört man, wie Ivys Herrchen seinen Vierbeiner zum Schlafengehen ins Haus holen will.

Eine Temperaturanzeige am Rand des Videos zeigt kurz nach Mitternacht frostige minus 4 Grad Celsius an, im Garten der Familie türmt sich der Schnee.

Ivy scheint allerdings beides wenig zu stören. Die Berner Sennenhündin liegt im Video unbeeindruckt im Schnee und macht keine Anstalten, ihrem Besitzer ins Haus zu folgen.

Berner Sennenhund will nicht ins (warme) Bett

Statt ins wohlig warme Haus zu schlüpfen, bleibt der Vierbeiner lieber draußen im Schnee.
Statt ins wohlig warme Haus zu schlüpfen, bleibt der Vierbeiner lieber draußen im Schnee.  © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ivyberner

Stattdessen springt sie auf und stürmt vor ihrem Herrchen davon. Mehrfach lässt sie den US-Amerikaner näher kommen, nur um dann wieder ausgelassen über das winterliche Grundstück zu toben. Dabei wirft sie ihm beinahe neckische Blicke zu.

Als sie gegen Ende des Videos dann zur Tür stürmt, scheint ihr Halter sie endlich überredet zu haben, ins Haus zu gehen. Doch Ivy denkt gar nicht dran!

Erneut nimmt sie schwanzwedelnd Reißaus und zeigt dem Filmenden: Mich kriegen keine zehn Pferde ins Warme.

Der Clip wurde auf Instagram schon über drei Millionen Mal angeklickt. "Oh, das ist ja witzig! Einmal Berghund, immer Berghund 😍", schwärmt eine Zuschauerin.

