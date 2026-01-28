Herrchen will Hund ins Warme schaffen: Was der Vierbeiner dann macht, bringt so viele zum Lachen

New England (USA) - Während manche Teile der Welt unter Schneemassen versinken und sich viele Betroffene sehnlichst den Frühling herbeiwünschen, kann eine Hündin aus den USA gar nicht genug vom Winterwetter bekommen.

Bei minus 4 Grad lieber drinnen schlafen? Berner Sennenhündin "Ivy" hält davon nur wenig. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ivyberner

Ivy, eine Berner Sennenhündin aus New England, ist im Internet vor allem für ihre liebevolle Art ihrer kleinen Babyschwester gegenüber bekannt - und mittlerweile auch für ihre Vorliebe für Schnee und eisige Temperaturen.

Was das für den Alltag ihrer Besitzer bedeutet, zeigt ein Video auf Instagram. Im Clip hört man, wie Ivys Herrchen seinen Vierbeiner zum Schlafengehen ins Haus holen will.

Eine Temperaturanzeige am Rand des Videos zeigt kurz nach Mitternacht frostige minus 4 Grad Celsius an, im Garten der Familie türmt sich der Schnee.

Ivy scheint allerdings beides wenig zu stören. Die Berner Sennenhündin liegt im Video unbeeindruckt im Schnee und macht keine Anstalten, ihrem Besitzer ins Haus zu folgen.