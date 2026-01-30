Chaos-Montag? Verdi ruft zu Warnstreiks im Nahverkehr auf!

Frankfurt am Main - Das könnte stressig werden: Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in Hessen müssen sich am Montag auf Ausfälle und Verspätungen einrichten.

Am Montag droht unter anderem in Frankfurt Chaos. © Andreas Arnold/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Gießen und Marburg aufgerufen, mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederzulegen.

Damit soll den Forderungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Nachdruck verliehen werden.

Letztmalig haben die Beschäftigten des ÖPNV in Hessen im vergangenen Winter Warnstreiks organisiert. Besonders betroffen waren damals die Fahrgäste in den Großstädten Frankfurt und Kassel.

In Frankfurt fallen nur die U- und Straßenbahnen unter den umstrittenen Tarifvertrag. Die S-Bahnen der Deutschen Bahn AG wie auch die privatrechtlich betriebenen Busse dürften nicht bestreikt werden.

In Kassel betreibt die städtische Verkehrsgesellschaft KVG Busse und Straßenbahnen. In den übrigen Städten könnten Busse der kommunalen Betreiber ausfallen. In den fünf genannten Betrieben sind rund 5200 Beschäftigte zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.