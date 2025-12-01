Warnstreik bei Momox: "Von Respekt und Wertschätzung keine Spur"

Leipzig - Es wird wieder gestreikt: Die Gewerkschaft ver.di will den Arbeitskampf beim Online- und Versandhändler Momox Services GmbH in Leipzig fortsetzen.

Bei Momox in Leipzig wird gestreikt. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Am eintägigen Warnstreik beteiligten sich in der Nachtschicht und Frühschicht etwa 80 Mitarbeiter, wie der zuständige Gewerkschaftssekretär Ronny Streich der Deutschen Presse-Agentur sagte. Weitere würden im Laufe des Tages erwartet.

Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Der 1. Dezember sei nach der sogenannten Black Week und dem Black Friday ein besonders umsatzstarker Tag, teilte ver.di mit.

"Gerade diese Zeit der Rabattschlachten und der fetten Umsätze ist eine Zeit besonders hoher Belastungen für die Beschäftigten. Hoher Arbeitsdruck, Überstunden, Gängelung - alles für den Profit. Das führt zu einem hohen Krankenstand - und von Respekt und Wertschätzung ist keine Spur", erklärte Streich.

ver.di fordert die Anerkennung der Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. "Solange die Arbeitgeberseite nicht verhandelt, machen wir Druck", betonte der Gewerkschaftssekretär.