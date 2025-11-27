Warnstreiks ab Januar möglich: ver.di will mehr Urlaub, Ruhezeit und Geld für BVG-Mitarbeiter

Berlin - ver.di fordert bei den BVG -Tarifverhandlungen 33 Urlaubstage und mindestens elf Stunden Ruhezeit zwischen den Diensten.

Die Tarifverhandlungen zwischen ver.di und der BVG beginnen am 13. Januar. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Zu den Forderungen der Gewerkschaft gehören auch 500 Euro mehr Urlaubsgeld mit Umwandlungsmöglichkeit in freie Tage. Die Gewerkschaft übergab die Forderungen am Donnerstag an das Verkehrsunternehmen.

Die Tarifverhandlungen sollen am 13. Januar beginnen. Ab Jahresbeginn sind auch wieder Warnstreiks möglich, die den Nahverkehr teils lahmlegen könnten.

Auch in den anderen Bundesländern stehen im neuen Jahr Tarifverhandlungen im ÖPNV an. Bei den vorigen Tarifrunden koordinierte ver.di die Verhandlungen so, dass teils zeitgleich in vielen Bundesländern der Verkehr mit Warnstreiks beeinträchtigt wurde.

Bei den Verhandlungen in Berlin geht es um den Manteltarifvertrag, der die allgemeinen Arbeitsbedingungen regelt. Das monatliche Entgelt ist kein Thema.