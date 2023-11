Verdi ruft Sportplatzwarte zum Warnstreiks auf: HSV-Spiel betroffen

Hamburg/Potsdam - Nach der ergebnislos verlaufenen zweiten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder hat die Gewerkschaft Verdi für das Wochenende in Hamburg erste Warnstreiks angekündigt. Demnach sollen die Sportplatzwarte der Stadt sowohl am Samstag als auch am Sonntag die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit.